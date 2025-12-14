ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ всю ночь атакует Одесскую область дронами, КАБами и ракетами: тревога длится 5 часов

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 09:00
UA EN RU
РФ всю ночь атакует Одесскую область дронами, КАБами и ракетами: тревога длится 5 часов Иллюстративное фото: РФ всю ночь атаковала Одесскую область дронами, КАБами и ракетами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в ночь на 14 декабря массированно атакуют Одесскую область с воздуха. Враг применяет различные типы вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.

Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.

По состоянию на 08:50 воздушная тревога в регионе продолжается уже более пяти часов. Более того, в соцсетях появляются сообщения о взрывах и вероятных прилетах. Однако официальная информация от местных властей о последствиях атаки пока отсутствует.

Удар РФ по энергетике

Стоит напомнить, что в ночь на 13 декабря российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в южных областях Украины.

В результате обстрела без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что в Одессе ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

Также россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Ракетная атака Атака дронов
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе