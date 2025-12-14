ua en ru
Мерц встретится с Зеленским тет-а-тет: обменяются мнениями о мирных переговорах

Воскресенье 14 декабря 2025 22:35
Мерц встретится с Зеленским тет-а-тет: обменяются мнениями о мирных переговорах Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в понедельник, 15 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят вопросы экономики и мирные переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

"В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц примет Владимира Зеленского для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров по Украине", - сказал Корнелиус.

Он добавил, что после этой встречи к обсуждениям присоединятся несколько лидеров ЕС и НАТО.

"В этот вечер к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - резюмировал пресс-секретарь немецкого правительства.

Встреча в Берлине по мирному плану Трампа

Напомним, что Украина, США и Европа уже почти на протяжении месяца работают над новым мирным планом, который разработал Вашингтон в координации с Москвой.

Доработки начались по причине того, что первоначальная версия документа была выгодна России и практически включала все основные "хотелки" Москвы.

На данный момент мирный план уже изменился и сократился с 28 пунктов до 20. Сейчас стороны обсуждают три ключевых инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

В субботу издание WSJ анонсировало, что президент США Дональд Трамп отправит в Берлин своего спецпредставителя Стива Уиткоффа для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам источников, Белый дом намерен достичь мирной сделки до конца года.

Сегодня встреча в Берлине между делегациями США и Украины состоялась и длилась более 3 часов. Детали переговоров не разглашаются. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что стороны договорились продолжить переговоры завтра.

