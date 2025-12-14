Мерц встретится с Зеленским тет-а-тет: обменяются мнениями о мирных переговорах

Завтра в понедельник, 15 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят вопросы экономики и мирные переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA .

"В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц примет Владимира Зеленского для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров по Украине", - сказал Корнелиус.

Он добавил, что после этой встречи к обсуждениям присоединятся несколько лидеров ЕС и НАТО.

"В этот вечер к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - резюмировал пресс-секретарь немецкого правительства.