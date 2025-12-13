ua en ru
В мире

Лукашенко отпустил более 100 политзаключенных с оппозиционерами Бабарико и Колесниковой

Суббота 13 декабря 2025 16:30
Лукашенко отпустил более 100 политзаключенных с оппозиционерами Бабарико и Колесниковой Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди вышедших на волю - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА и другие СМИ.

В пресс-службе главы Беларуси сказано, что помилование произошло в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В частности, одна из причин - отмена санкций.

"В связи с отменой... санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией... Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других... санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран", - говорится в пресс-службе.

Как уточняется, речь о людях, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

У Лукашенко добавили, что шаг о помиловании осуществлен в том числе по причине просьб глав других государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей.

"Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом", - пишет BELTA.

В других СМИ уточняют, что среди освобожденных:

  • беларусская оппозиционерка Мария Колесникова;
  • бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, получивший 14 лет колонии;
  • юрист, член предвыборного штаба Бабарико Максим Знак;
  • лауреат Нобелевской премии мира 2022 Алесь Беляцкий.

Как пишет БЕЛТА, всего за последнее время, с учетом решений принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них - граждане Британии, США, Литвы, Украины, Австралии и Японии.

Лукашенко освобождает политзаключенных

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди 123 освобожденных - пятеро граждан Украины. Сейчас они возвращаются домой.

Ранее в ноябре, также была информация, что Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

Стоит добавить, что сегодня было уже не первое освобождение белорусских оппозиционеров. Так, в июне, Лукашенко тоже помиловал 14 заключенных, среди которых был оппозиционер Сергей Тихоновский.

