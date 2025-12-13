Поврежденная инфраструктура, перебои со светом: что известно об атаке РФ на юг Украины

Российская Федерация в ночь на субботу, 13 декабря, нанесла массированный удар по югу Украины. Враг применил ракеты различного типа и ударные дроны.

Главное:

россияне применили дроны, "Кинжалы" и крылатые ракеты;

враг атаковал несколькими волнами;

в ряде регионов - перебои со светом.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, ночью РФ осуществила массированную атаку на юг Украины. С началом новых суток в направлении Одессы летели ударные дроны, после чего около 00:20 в городе прогремели взрывы.

Позже для ряда регионов объявили ракетную опасность - через Херсонскую область и из акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты "Калибр", которые держали курс на Одессу, Николаев и населенные пункты Одесской области. Взрывы также слышали в Днепре.

Кроме этого, около 01:30 фиксировались пуски баллистических ракет в направлении Одессы. Ночью РФ трижды поднимала в воздух МиГ-31К, а после второго взлета Воздушные силы сообщили о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал". После этого взрывы прогремели в Одессе, Кропивницком и Подольске Одесской области.

Одесса и область

По информации РБК-Украина, после ночной атаки дронов и ракет в Одессе зафиксировали перебои с электроснабжением и водой.

В ДТЭК сообщили, что из-за локальной аварии в сети свет пропал в отдельных районах города - Одесском, Пересыпском и Приморском. По состоянию на 08:40 информации о других последствиях ударов в Одессе или области по состоянию на сейчас официально не обнародовали.

Однако местные СМИ пишут о том, что в регионе было повреждено около 10 подстанций. А власти Одессы, учитывая массированный обстрел в городе, провели общее собрание полиции, на улицы вывели дополнительные патрули.

По состоянию на 09:40 известно, что в большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий атак.

По предварительным данным, два человека пострадали, информации о погибших не поступало. Однако в ГСЧС уточнили, что в результате обстрела пострадали четыре человека.

В городе уже работают Пункты несокрушимости, а городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива, бюветные комплексы работают от генераторов, организован подвоз технической воды в районы.

Николаев

Российские войска в ночь на 13 декабря нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. По состоянию на 08:40 атака все еще продолжалась.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы, информации о пострадавших нет.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями: перевозки осуществляют только троллейбусы с автономным ходом, движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено. Также не проводится раздача очищенной воды электротранспортом, пассажиров просят следить за объявлениями маршрутов.

По состоянию на 10:20 известно уже о пяти пострадавших в результате массированной атаки на Николаевскую область. Госпитализированы три человека - 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме этого в Николаеве все объекты критической инфраструктуры будут переведены на работу генераторов

Также в регионе пока не действуют графики почасового отключения электроэнергии. В самом городе и области начинают работу Пункты несокрушимости.

Херсон

В результате массированной атаки РФ по энергетическим объектам часть области, в частности город Херсон, осталась без электроснабжения. Из-за отсутствия света в городе возникли перебои с централизованным водоснабжением, а троллейбусное движение временно приостановлено.

Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости переведены на усиленный режим - там жители могут согреться, подзарядить гаджеты и получить необходимую помощь.

После российских обстрелов в Херсонском водоканале сообщили о графике подачи воды на время отсутствия электроснабжения: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 19:00. Поддержание давления в сети будут осуществлять с помощью дизельных генераторов.

В городе также круглосуточно работают Пункты несокрушимости.

Другие регионы

В Черкасской области работали силы и средства противовоздушной обороны - в пределах региона уничтожено 30 российских беспилотников. Пострадавших нет, в Золотоношском районе обломками дрона повреждены окна жилого дома.

Также после полуночи российские дроны атаковали Днепр - произошел пожар в здании, которое не эксплуатируется, уничтожены и повреждены автомобили, обошлось без травмированных.

В Кировоградской области враг совершил массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. По состоянию на 09:30 без света сейчас 19 населенных пунктов.

Минэнерго

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. По данным Минэнерго, под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей, а на утро обесточивание зафиксировали также в Херсонской и Кировоградской областях.

Для ликвидации последствий ударов на юге страны развернули антикризисный штаб под руководством заместителя министра энергетики Александра Вязовченко.

Аварийно-восстановительные работы начнут после улучшения ситуации с безопасностью. 13 декабря по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, также сохраняются ограничения для промышленности и бизнеса.