ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров, - Сырский

Суббота 13 декабря 2025 17:14
UA EN RU
ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/s/ministry_of_defense_ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске Донецкой области. Это произошло за несколько недель.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.

"Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности", - подчеркнул Сырский.

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.

"Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

"Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику", - резюмировал он.

Бои за Покровск

Напомним, сегодня утром Сырский заявил, что ВСУ удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны войск РФ.

Он сообщил, что после докладов командирам армейских корпусов и подразделений были определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

Стоит добавить, что вчера, 12 декабря, российский пропагандист Владимир Соловьев прибыл в центр Покровска и заявил, что российские войска полностью оккупировали город. Однако сегодня в 7 корпусе ДШВ это опровергли, заявив, что враг не может прорвать оборону на севере. Кроме того, украинские военные без каких-либо препятствий сбили дроном российский флаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Война в Украине Александр Сырский
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе