Переговоры делегаций США и Украины в Берлине продолжатся в понедельник, - СМИ

В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по поводу мирного плана США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

"Завтра, в понедельник, в Берлине продолжатся попытки выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются", - говорится в публикации.

Также издание пишет, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.

На данный момент, переговоры между делегациями Украины и США, начатые в воскресенье - длятся уже более трех часов. По данным Welt, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры. При этом, в качестве модератора на переговорах остался помощник канцлера Гюнтер Зауттер.

Ряд СМИ пишут, что на переговорах обсуждается вопрос Донбасса и гарантий безопасности, но детали неизвестны.