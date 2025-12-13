ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Соловьев заврался о Покровске. Враг потерял темп и не может прорвать оборону, - ВСУ

Суббота 13 декабря 2025 15:58
UA EN RU
Соловьев заврался о Покровске. Враг потерял темп и не может прорвать оборону, - ВСУ Фото: российские пропагандисты уже в четвертый раз за полтора месяца врут об оккупации Покровска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские пропагандисты врут о полной оккупации Покровска Донецкой области. Враг не может продавить оборону ВСУ на севере города и применяет термобарическую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.

В частности, вчера, 12 декабря, в Покровск приехал известный пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он стоял в центре города с российским триколором, заявив о полной оккупации города.

В то же время украинские военные показали кадры, как дроном спокойно сбили флаг РФ на севере города. В 7 корпусе ДШВ отметили, что информация о полной оккупации является ложью, поскольку враг не в состоянии продавить украинскую оборону на севере Покровска.

Также военные добавили, что это уже четвертый раз, когда пропагандисты за последние полтора месяца объявили о захвате всего города, пытаясь выдать желаемое за действительное.

"Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города. Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте", - пишет 7 корпус ДШВ.

Украинские защитники отметили, что Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь враг потерял темп. В то же время ВСУ продолжают активные наступательные для восстановления над каждым метром города.

Бои на Покровском направлении

Напомним, на днях, 11 декабря, украинские военные подняли флаг Украины в центре Покровска.

Также мы писали, что сегодня спецназовцы ГУР показали эксклюзивные кадры штурмовых действий на Покровском направлении. В опубликованном ролике были показаны штурм здания, зачистка окопов, сбивание дрона РФ, работа операторов FPV и медицинская помощь раненому. Эпизоды были сняты в ноябре 2025 года.

Кроме того, Силы специальных операций сегодня показали, как в ночь на 12 декабря поразили вражеские цели и личный состав РФ в Донецкой области на Покровском направлении, используя дроны FP-2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Война в Украине
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе