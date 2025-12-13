Россияне массированно атаковали Одессу и область: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие
Российские войска ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.
"Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага. В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сообщил Кипер.
В результате российских ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.
По данным ГСЧС, пострадали четыре человека. Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто.
"Учитывая то, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - подчеркнул глава ОГА.
Фото: последствия атаки на Одесскую область (ГСЧС)
По словам Лысака, в результате массированной вражеской атаки на Одессу, обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение.
Предварительно, есть двое пострадавших. Информация уточняется.
В городе круглосуточно работают Пункты несокрушимости. Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива.
Бюветные комплексы работают от генераторов. Также организован подвоз технической воды в районы.
Обновлено 9:57
По информации Лысака, в результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.
Начальник МВА поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.
Обстрел Украины 13 декабря
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины. Враг применил ракеты различного типа и ударные дроны.
В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. По состоянию на 08:40 атака все еще продолжалась.
В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы, информации о пострадавших нет.
В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.
