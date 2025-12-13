ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне массированно атаковали Одессу и область: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие

Одесская область, Суббота 13 декабря 2025 09:45
UA EN RU
Россияне массированно атаковали Одессу и область: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие Фото: россияне массированно атаковали Одессу и область (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.

"Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага. В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сообщил Кипер.

В результате российских ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, пострадали четыре человека. Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто.

"Учитывая то, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - подчеркнул глава ОГА.

Фото: последствия атаки на Одесскую область (ГСЧС)

По словам Лысака, в результате массированной вражеской атаки на Одессу, обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение.

Предварительно, есть двое пострадавших. Информация уточняется.

В городе круглосуточно работают Пункты несокрушимости. Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива.

Бюветные комплексы работают от генераторов. Также организован подвоз технической воды в районы.

Обновлено 9:57

По информации Лысака, в результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

Начальник МВА поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

Обстрел Украины 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины. Враг применил ракеты различного типа и ударные дроны.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. По состоянию на 08:40 атака все еще продолжалась.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы, информации о пострадавших нет.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Атака дронов Отключения света
Новости
Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ
Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе