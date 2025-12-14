Белорусские оппозиционеры дали брифинг и поблагодарили Украину: главные заявления

Освобожденные 13 декабря белорусские оппозиционеры дали пресс-конференцию в Чернигове, во время которой поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского и сделали ряд заявлений, в том числе относительно войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Колесникова заявила во время выступления на пресс-конференции .

Место расположения здания, где находились освобожденные белорусы и проводилась пресс-конференция, пришлось засекретить из-за опасений российского теракта. Россияне могли атаковать бывших политзаключенных.

Однако несмотря на это белорусские оппозиционеры все же смогли пообщаться с журналистами. На вопросы СМИ отвечали Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Владимир Лабкович и Александр Федута.

О благодарности

"Я хочу поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, что дело сдвинулось с мертвой точки, и есть надежда на позитивные изменения", - отметила Колесникова, отвечая на вопросы СМИ.

Отдельно она поблагодарила президента Зеленского и украинский народ, поскольку именно украинцы не только приняли политзаключенных, но и сами приложили большие усилия к их освобождению.

"Я хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ за то, что вчера вы нас приняли, за то, что вчера и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку. Мы представляем, как это невероятно трудно в это время войны - когда сам украинский народ так страдает - нас так поддерживать, окружать заботой. Это чувствует каждый из нас", - отметила она.

Интересно, что Колесникова поблагодарила даже белорусского диктатора Александра Лукашенко, режим которого бросил ее и многих других оппозиционеров в тюрьму.

"Я благодарю Александра Григорьевича за то, что он сделал возможным освобождение людей - наше освобождение. И я буду приветствовать все дальнейшие шаги в этом направлении", - заявила оппозиционерка.

О попадании в Украину

Колесникова заявила, что до самого последнего момента никому не было известно, что Украина подключилась к вопросу освобождения белорусских политзаключенных. Поэтому она и другие белорусы удивились, когда оказались на украинской территории - когда обсуждалось их освобождение, то речь шла о других европейских странах.

"Но первое, что я сделала - лично поблагодарила президента Украины. Когда я увидела прибывающие автобусы с другими белорусами... вам просто не передать счастье. Важно, что именно этот момент произошел", - сказала Колесникова.

Бабарико рассказал, что считал крайней точкой их назначения Брест и опасался провокаций со стороны КГБ Беларуси. Он удивился, когда оказалось, что режим Лукашенко действительно передал политзаключенных Украине.

"Это человечность. Человек, когда ты пережил ощущение необходимости получения добра, и это добро ты делишь с другим. Это самое большое и правильное добро. Именно это добро украинцы и дают. И вряд ли, я думаю, Европа на меня обидится, но лучше, чем то, что мы получили здесь, я думаю, нигде мы не получим. Спасибо Украине", - отметил он.

"Он (Зеленский, - ред.) показал, что в этой очень тяжелой для украинского народа ситуации украинцы остаются благородными и искренними, со способностью и желанием помогать другим людям. Я думаю, что эта позиция очень важна и что она должна быть отмечена в Европе", - добавил еще один белорусский оппозиционер Александр Федута.

О войне

После вопроса журналистов о том, как белорусские оппозиционеры относятся к войне, Бабарико заявил, что "война - это всегда плохо". При этом он добавил, что не может ничего комментировать, поскольку "владеет информацией лишь односторонне".

"Комментировать какие-то вещи, когда ты практически ничего не знаешь и владеешь информацией только односторонне, я вообще не могу. Мы знаем, что ведутся какие-то действия, но мы можем говорить только то, что показывают в белорусских СМИ... Можно сказать только то, что мы знаем из того, что показывают на белорусском телевидении. А это почти ничего", - пояснил он.

О дальнейших планах

Большинство оппозиционеров планируют поехать в Европу, поскольку у них там родственники и друзья. Однако, как оказалось, есть ряд людей, которые хотели бы остаться в Украине.

"Я думаю, что не останусь в Украине, потому что моя сестра находится в Европе, и моя семья также находится в других странах. Но я точно знаю, что (мы это буквально недавно, несколько часов назад обсуждали с белорусами, которые сейчас находятся здесь) есть люди, которые очень хотели бы остаться в Украине", - заявила Колесникова.