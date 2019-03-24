Вибори 2019: оприлюднено черговий президентський рейтинг

Фото: кандидати в президенти Порошенко, Тимошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Згідно з опитуваанням КМІС, лідирує Зеленський, Порошенко - на другому місці

Найвищі шанси вийти в другий тур президентських виборів 2019 в Україні залишаються у президента України Петра Порошенка, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко та шоумена Володимира Зеленського. Про це за повідомленням "ТСН. Тиждень" свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології 14-22 березня 2019 року, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, наразі на першому місці в президентському рейтингу Зеленський, якого нібито готові підтримати 32,1% виборців, на другому місці - нинішній президент Петро Порошенко з 17,1%.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко - на третьому місці з 12,5% підтримки виборців.

Фото: рейтинги кандидатів на виборах 2019 (скріншот з "ТСН Тиждень")

Згідно з опитуванням, до п’ятірки найрейтинговіших кандидатів також потрапили лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оприлюдненими 19 березня, якщо б президентські вибори в Україні відбувалися в середині березня, найбільші шанси вийти в другий тур так само мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.