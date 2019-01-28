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У Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 10:22
У Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Джерела повідомили, що "томос-тур" спеціально завершили до висунення Порошенка

В команді чинного президента Петра Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

Зазначимо, поки потенційні кандидати в президенти після новорічних свят влаштовували з'їзди і подавали докумнети до ЦВК, Порошенко їздив по країні разом з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом, представляючи томос про автокефалію.

У той же час у президентській команді відзначають, що не мають наміру експлуатувати церковну тему безпосередньо в ході виборчої кампанії, а завершити "томос-тур" планували до висунення Порошенка кандидатом у президенти.

"Ми ризикуємо отримати зворотний ефект, як тільки він набуває статус кандидата, з висуненням тему з томосом ми згортаємо", - пояснює один з джерел РБК-Україна в штабі Порошенка.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що висунення Порошенка кандидатом на вибори відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Адміністрації президента ведуть переговори з фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком про підтримку Порошенка на виборах.

 

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