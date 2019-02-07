Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Порошенко кандидатом

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення комісія прийняла на засіданні в четвер

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом Петра Порошенка на виборах президента в 2019 році. Таке рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення комісія прийняла одноголосно. Таким чином, станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала 38 кандидатів.

Нагадаємо, 3 лютого чинний президент України Петро Порошенко подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 січня Порошенко зробив заяву, що буде брати участь у виборах президента України.

Відзначимо, кандидати на пост глави держави можуть реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. У неділю, 3 лютого, в Центральній виборчій комісії тривав прийом заяв від потенційних кандидатів на пост президента.

Додамо, в середу Центрвиборчком зареєстрував кандидатами в президенти України ще трьох осіб: Андрія Новака (партія "Патріот"), Василя Журавльова (партія "Справедливість"), самовисуванця Юрія Тимошенка.