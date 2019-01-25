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В АП уточнили дату висунення Порошенка на вибори

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 12:45
В АП уточнили дату висунення Порошенка на вибори
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко може оголосити про участь у виборах наступного тижня

Висунення чинного президента України Петра Порошенка кандидатом на вибори відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Адміністрації президента.

За словами джерела, триває уточнення дати і місця проведення заходу, на якому Порошенко заявить про участь у виборах. На даний момент відомо, що він має намір йти на вибори як самовисуванець.

"Це має бути форум демократичних сил, який пройде в Міжнародному виставковому центрі. Захід планується на 29 січня", - повідомили в АП.

В адміністрації також підкреслили, що в МВЦ будуть присутні представники Кабінету міністрів, депутати від фракції "Блоку Петра Порошенка" та деякі громадські організації.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна стверджували, що Порошенко може оголосити про участь в виборах-2019 у кінці січня. Також називалися можливі дати - 30 січня та 2 лютого.

Напередодні джерела в оточенні Порошенка повідомили, що його команда веде переговори з фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком про підтримку чинного президента на виборах 31 березня.

 

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