Порошенко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Пока официально президент Петр Порошенко не объявил об участии в президентских выборах 2019

Дата рождения: 26 сентября 1965 года (53 года)

Партия: БПП "Солидарность"

Должность: 5-й президент Украины

Образование: Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко

Семья: женат, четверо детей

Порошенко на выборах 2019. Рейтинги

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Порошенко на выборах 2019. Рейтинги

13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то за действующего главу государства Петра Порошенко отдали бы голоса 6,3% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%) и шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг".

В ситуации выхода во второй тур Порошенко проигрывает своим возможным соперникам:

Порошенко vs Тимошенко – 14% против 29%

Порошенко vs Зеленский – 15% против 28%

Порошенко vs Гриценко – 14% против 26%

Порошенко vs Бойко – 17% против 20%

1 ноября 2018 года. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали бы 7% украинцев. Его опережают лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%) и шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг".

По данным социологов, при выходе во второй тур Порошенко проигрывает своим возможным соперникам:

Порошенко vs Тимошенко – 15,1% против 30,7%

Порошенко vs Гриценко – 14,3% против 33,1%

Порошенко vs Бойко – 20% против 20,2%

Пока официально президент Петр Порошенко не объявил об участии в президентских выборах 2019. О своем решении он намерен сообщить уже после старта избирательной кампании. В этом году ее начало выпадает на 31 декабря 2018 года.

Биография

Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Одесской области (г. Болград) в семье специалиста по сельхозтехнике Алексея Ивановича и бухгалтера Евгении Сергеевны.

Фото: отец Петра Порошенко - Алексей (wikipedia.org)

У Порошенко был старший брат Михаил (один из основателей "Укрпроминвест"), который погиб при загадочных обстоятельствах в 1997 году.

В 1974-м семья будущего президента переехала в Бендеры, где Порошенко окончил школу. В юности увлекался французским языком – из-за этого одноклассники его в шутку называли Пьером. Увлекался вольной борьбой и дзюдо, имеет разряд мастера спорта СССР.

В 1984-1986 годы проходил армейскую службу в Казахстане.

Фото: Порошенко в юности (flickr.com poroshenkopetro)

В 1989-м Порошенко окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". До 1992 года учился в аспирантуре и работал на кафедре.

Политическая деятельность

Начал карьеру политика со вступления в ряды СДПУ (о).

В 2000-м Порошенко создал собственную партию "Солидарность". Также имел отношение к созданию "Партии регионов".

Фото: Петр Порошенко и Николай Азаров (twitter.com/uacrisis.org)

В 2002 году Порошенко стал членом оппозиционной фракции "Наша Украина" и в дальнейшем руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко. К слову, Порошенко и Ющенко связывает не только политика. Они еще и кумовья: Ющенко крестил дочек Порошенко.

Фото: Виктор Ющенко и руководитель избирательного штаба Петр Порошенко разговаривают после объявления экзит-полов, 31 марта 2002 (УНИАН)

На выборах в Раду-2002 "Наша Украина" получила большинство в парламенте, а Порошенко возглавил комитет по бюджетным вопросам.

Фото: Тимошенко беседует с председателем Комитета ВР по вопросам бюджета Петром Порошенко в зале заседаний ВР, 9 сентября 2003 года (УНИАН)

В феврале 2005-го Порошенко был назначен на должность секретаря в Совет национальной безопасности Украины, но уже в сентябре был уволен. В это же время президент Виктор Ющенко отправил в отставку и Кабмин.

Фото: Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Петр Порошенко во время Оранжевой революции, 2004 год (УНИАН)

В 2007 году занял пост председателя Совета Нацбанка Украины, а спустя два года, в октябре 2009, стал министром иностранных дел.

Фото: Петр Порошенко и Юлия Тимошенко (УНИАН)

23 марта 2012 года президент Виктор Янукович доверил Порошенко должность министра экономики и торговли Украины.

Принимал участие в выборах в Верховную раду 7-го созыва от винницкого округа - набрал более 70% голосов и возглавил Комитет по вопросам евроинтеграции.

В 2013-2014 годах был активным участником Революции достоинства. Политика назначили представителем украинских властей на переговорах с депутатами Верховного совета Крыма, которые планировались в Симферополе. Однако Порошенко не был допущен пикетирующими в здание парламента.

Фото: Петр Порошенко и Виталий Кличко во время Революции достоинства (УНИАН)

После отстранения от власти Виктора Януковича на выборах президента 25 мая 2014 года Порошенко одержал победу в 1 туре голосования (набрал 54,7% голосов).

Фото: Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Алексеем голосуют на выборах (facebook.com petroporoshenko)

Инаугурация президента прошла 7 июня 2014 года. Среди главных целей на посту президента Порошенко называл: сохранение территориальной целостности государства и возврат Крыма в состав Украины; получение безвиза со странами Европы и вступление в ЕС; проведение военной реформы для соответствия стандартам НАТО.

Фото: инаугурация Порошенко (president.gov.ua)

Бизнес

Интерес к бизнесу Порошенко начал проявлять еще в студенчестве: занимался видеопрокатом кассет, а также создал кооператив по продаже какао-бобов. На вырученные деньги решил начать кондитерский бизнес, став впоследствии гендиректором концерна Roshen с представительствами не только по Украине, но и за рубежом (Липецкая в России, Клайпедская в Литве, фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии).

Фото: завод Roshen в Киеве (wikipedia.org Artemka)

Помимо шоколадных фабрик, среди бизнес-активов Порошенко числятся: предприятия сферы коммуникаций и СМИ (5 канал, трускавецкая ТРТ, радио Нико-ФМ, Радио 5 - Ретро ФМ, одесское Радио Next, дрогобычское Твое радио), аграрные компании ("Укрпроминвест-Агро", "Поділля"), автомобильная корпорация "Богдан", Севастопольский морской завод, завод "Кузница на Рыбальском", Песковский завод стеклоизделий (Киевская область), страховая компания "Країна", Международный инвестиционный банк, аккумуляторный завод "Энергоавтоматика" в Днепре, телекоммуникационная фирма "Экран" (бренд Maximum TV), спортклуб "Пятый элемент".

После вступления на должность президента Украины Порошенко обещал продать свой бизнес (по Конституции глава государства не может вести предпринимательскую деятельность).

14 января 2016 года Порошенко заявил, что у него уже нет контроля над корпорацией Roshen — эти права он передал в "слепой траст" банка Ротшильдов.

По данным Forbes-Украина, за 2015 год украинский президент увеличил собственный капитал более чем на 100 миллионов долларов. Его состояние оценивалось в 750 млн долларов – 8 место среди украинских олигархов.

За последний год президент официально задекларировал около 80,5 млн гривен дохода, что в 5 раз больше, чем за 2017-й.

Скандалы

За время президентской каденции оппоненты не раз упрекали Порошенко в том, что он не выполнил свое обещание – не продал бизнес в России (Липецкая фабрика).

В сентябре 2018 года на открытии экономического форума в Харькове Порошенко заявил, что не имеет бизнеса в РФ. Он подчеркнул, что фабрика в Липецке закрыта, а все ее работники уволены.

В январе 2018-го одной из самых обсуждаемых тем в СМИ стала тайная новогодняя поездка президента с семьей на Мальдивы. Информацию об этом опубликовали журналисты программы "Схемы". По их подсчетам, проживание на курорте стоило Порошенко не менее 46 000 долларов в сутки, а вся сумма расходов составила 276 000 долларов.

В пресс-службе президента тогда объясняли, что поездка держалась в тайне в целях безопасности, а ездил президент за свои деньги.

Одним из самых запоминающихся скандалов в сети стала перепалка Петра Порошенко и Вадима Новинского на экстренном заседании ВР во время расстрелов на Майдане (20 февраля 2014 года). Нардепы вступили в конфликт относительно происходящего в стране, который чуть не дошел до драки.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Семья

Со своей будущей женой Порошенко познакомился на танцах в студенческие годы.

Жена – Марина, врач-кардиолог, председатель совета Благотворительного фонда президента Украины.

У президента четверо детей: старший сын Алексей (1985) – народный депутат VIII созыва Верховной рады. Младший сын Михаил (2001) и дочери-близнецы Женя и Саша (2000), которые учатся в "Конкорд колледже" в графстве Шропшир (Англия). Внуки: Петр (2014) и Елизавета (2016).

Фото: Петр Порошенко с семьей (facebook.com/petroporoshenko, flickr.com/poroshenkopetro, twitter.com/poroshenko)