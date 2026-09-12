Спокойный доллар и меняющийся евро: прогноз курса на следующую неделю

Валютный рынок Украины в течение 14-20 сентября, по всей вероятности, сохранит относительную стабильность. Доллар на наличном рынке может стоить до 45 гривен, тогда как евро из-за зависимости от мировых котировок будет иметь более широкий диапазон колебаний.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 44,4-44,8 грн за доллар. На наличном рынке допустимый коридор будет составлять 44,5-45 грн за доллар.

В то же время у евро будет более широкое пространство для движения. Как на межбанке, так и на наличном рынке, его курс прогнозируется в пределах 51-52,5 грн за евро.

Ежедневные курсовые изменения могут составлять до 0,05-0,15 грн. на межбанке, до 0,1-0,2 грн. в коммерческих банках и до 0,3 грн. в обменных пунктах.

Почему валютный рынок будет оставаться стабильным

По словам Лесового, внешнее спокойствие валютного рынка является результатом политики Национального банка в пределах режима управляемой гибкости. Регулятор не позволяет накопленному спросу на валюту перерасти в неконтролируемое движение курса.

На следующей неделе потребность в интервенциях НБУ будет оставаться значительной. По предварительной оценке регулятор может направить на поддержание баланса между спросом и предложением около 0,8-1 млрд долларов.

Что происходит со спросом на валюту

На межбанке будет сохраняться активный спрос со стороны импортеров, в частности, компаний, закупающих горючее и энергетическое оборудование.

С приближением осенне-зимнего периода потребность в критически важных импортных товарах вряд ли будет уменьшаться.

В то же время, возможности украинского экспорта в условиях войны остаются ограниченными. Поэтому природных валютных поступлений недостаточно для полного покрытия спроса, а часть этого разрыва вынужден закрывать Нацбанк.

Почему цены могут расти даже при стабильном курсе

Эксперт обратил внимание на ситуацию с ценами. Несмотря на относительную стабильность валютного курса, стоимость товаров и услуг в Украине может расти из-за других факторов.

Речь идет, в частности, о последствиях ракетно-дроновых атак, потерях предприятий, перестройке логистики, расходах на энергетическую автономность, страховании рисков, резервных маршрутах и оборудовании.

Все это формирует так называемую военную инфляцию, когда бизнес закладывает в цены не только уже понесенный ущерб, но и возможные будущие расходы.

По прогнозу Лесового, на отдельных товарных рынках и в секторе услуг в сентябре рост цен может составить около 5%. В случае возникновения дефицита предложения из-за форс-мажорных обстоятельств цены могут вырасти до 10%.

Какая разница между курсами на разных рынках

По прогнозу, разница между курсами покупки и продажи на межбанке составит до 0,15 грн. за доллар и до 0,2 грн. за евро.

В коммерческих банках спрэд может составлять до 0,5-0,6 грн. за доллар и до 0,8-1 грн. за евро. В обменных пунктах – до 0,6-1 грн. за доллар и 1-1,3 грн. за евро.

Средняя разница между курсами покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн. за доллар и 0,3-0,5 грн. за евро в банках. В обменниках этот показатель может быть на уровне 0,3–0,5 грн за доллар и 0,5–0,7 грн за евро.

Разница между курсами продаж в банках прогнозируется на уровне 0,1-0,2 грн за доллар и 0,2-0,3 грн за евро. В обменниках – 0,3-0,5 грн. за доллар и до 0,5 грн. за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1–0,15 грн.

Что может изменить прогноз

Лесной подчеркнул, что в условиях войны любой валютный прогноз имеет много условностей. Ситуация может измениться из-за новых атак, потерь энергетических или логистических мощностей и других непредвиденных обстоятельств.

Однако в нынешних условиях валютный рынок в период с 14 по 20 сентября, по прогнозу эксперта, вряд ли выйдет за пределы уже сложившихся тенденций.

Средние недельные отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.