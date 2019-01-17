В АП повідомили, коли Порошенко може оголосити про участь у виборах

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко висуватиме свою кандидатуру як самовисуванець

Президент Україна Петро Порошенко може оголосити про участь у виборах-2019 наприкінці січня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомило джерело в Адміністрації президента.

За даними джерела в АП, наразі розглядається дві дати: 30 січня і 2 лютого, але ймовірніше, це може відбутися у січні.

"Наразі планується організація великого форуму демократичних сил, на якому будуть присутні представники громадськості. На цьому форумі він заявить про участь у виборах. Наразі обговорюється дві дати: це 30 січня і 2 лютого. Ймовірніше, що висування президента відбудеться саме 30-го", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, Порошенко висуватиме свою кандидатуру як самовисуванець.

Як писало РБК-Україна, на даний момент Центрвиборчком вже зареєстрував вісім кандидатів в президенти: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва і Анатолія Гриценка.

Крім того, повідомлялося, що ЦВК двічі відмовила правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу в реєстрації кандидатом в президенти через те, що він не вніс необхідну суму застави.

Нагадаємо, вчора документи в ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти подав екс-глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров.