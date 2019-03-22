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Порошенко просить церкви вплинути на проведення виборів

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 09:56
Порошенко просить церкви вплинути на проведення виборів
Фото: Петро Порошенко на зустрічі з радою церков (president.gov.ua)

Вибори 2019, за словами Порошенка, повинні пройти при суспільній злагоді

Українські церкви повинні вплинути на проведення виборів 2019 без насильства. Про це на зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков заявив президент Петро Порошенко.

На зустрічі Порошенко попросив Всеукраїнську раду церков звернутися із закликом провести вибори без насильства.

"Ваш заклик до суспільної згоди обов'язково буде почутий. Цей заклик міг би бути доповнений молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні", - зазначив він.

У свою чергу, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав підкреслив, що УГКЦ раніше разом з українськими волонтерами і добровольцями сказала "ні насильству під час виборів".

"Справді, це нас турбує. Що є прояви агресії, прояви ненависті, протистояння, хто хоче спроектувати в лоно українського суспільства. Але можливо ті, яким найбільше довіряє сьогодні український народ - армія, волонтери, церкви і релігійні організації - разом ми говоримо: ні насильству", - підкреслив Святослав.

Нагадаємо, раніше Порошенко домовився з керівництвом Європейського союзу разом протистояти втручанню в вибори.

Відзначимо, раніше американський інститут громадської думки (Інститут Геллапа) провів дослідження, згідно з яким Україна йде на вибори 2019 з найменшим рівнем довіри влади.


 

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