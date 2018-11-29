Рейтинги кандидатів

Колаж РБК-Україна

Опитування було проведено з 19 жовтня по 2 листопада у всіх регіонах України

Голосування на виборах президента України відбудеться 31 березня. Виборча кампанія і реєстрація кандидатів стартує в кінці грудня, однак вже зараз сформувався народний рейтинг претендентів на посаду глави держави. Детальніше про лідерів соцопитувань, і яким може бути другий тур виборів – у матеріалі РБК-Україна.

13 листопада. КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг

За станом на листопад, лідером рейтингу президентських виборів 2019 залишається Юлія Тимошенко з відривом від своїх основних конкурентів практично у два рази.

Дані були отримані в ході соціологічного опитування КМІС, Центр Разумкова та Соцгрупи "Рейтинг". В період 19 жовтня – 2 листопада 2018 у регіонах України було опитано 10 тис. респондентів, похибка становить не більше 1%.

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Якщо б вибори президента України відбулися найближчої неділі, за Юлію Тимошенко готові віддати голоси 12,7% від усіх опитаних. Друге місце передвиборчого рейтингу у В. Зеленського – 7,6%. Порошенко згодні підтримати 6,3% респондентів. На 0,1% від діючого президента відстає Гриценко (6,2%). Юрій Бойко набрав 5,5% голосів.

Інші кандидати мають менше 5% підтримки українців: О. Ляшко (4,9%), С. Вакарчук (3,7%), Тобто Мураєв (3,2%), Ст. Рабинович (2,3%), А. Шевченка (2,1%).

У ході особистого інтерв'ю 15,1% респондентів повідомили, що не підуть на вибори, не визначилися з відповіддю 21,5%, 9,1% проголосували б за іншого кандидата.

У другому турі Ю.Тимошенко здобула б перемогу у всіх можливих електоральних парах. А Петро Порошенко, навпаки, програв своїм конкурентам.

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Тимошенко (27%) - Гриценко (20%)

Тимошенко (29%) - Порошенко (14%)

Тимошенко (29%) - Бойко (16%)

Тимошенко (26%) - Зеленський (23%)

Зеленський (28%) - Порошенко (15%)

Гриценко (26%) - Петро Порошенко (14%)

Бойко (20%) - Порошенко (17%)

1 листопада. Соціальний моніторинг, УІСД, КМІС, Рейтинг

Прогноз на перший тур виборів президента 2019

У період з 28 вересня по 16 жовтня в усіх регіонах країни було проведено дослідження електоральних настроїв населення у зв'язку з майбутніми виборами.

Соцопитування проводилося Центром "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременко, Київським міжнародним інститутом соціології та Соціологічною групою "Рейтинг".

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Всього опитано 13684 респондента (стандартна похибка +/- 0,85%). З них 75,8% заявили про готовність прийти на виборчі дільниці 31 березня. 11,9% респондентів вважають, що точно не будуть голосувати, 7,6% - швидше за все не будуть голосувати, 4,7% опитаних не визначилися або ухилилися від відповіді.

Якщо б вибори відбулися наступного тижня, лідером президентської гонки могла стати Юлія Тимошенко. За голову "Батьківщини" готові віддати голоси 13,4% від всіх отпрошенных/ 18,9% від тих, хто буде голосувати і відповіли на запитання. Високі передвиборчі рейтинги Володимира Зеленського, хоча популярний український шоумен не висловлював свою зацікавленість у виборах. Тим не менш, за Зеленського проголосували б 7,6%/ 10,7% респондентів. У трійці лідерів – Анатолій Гриценко. Екс-міністр оборони має 7%/ 9,9% потенційних виборців. Для Гриценка вибори президента в 2019 можуть стати вже третім за рахунком. Такий же рейтинг і у чинного глави держави Петра Порошенка. За нього готові голосувати 7% від усіх опитаних/ 9,9% тих, хто точно прийде на виборчу дільницю і визначився. Глава "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, у разі підтвердження своєї участі у виборах, може розраховувати на 6,9%/ 9,8% голосів. На виборах у 2014 році Олег Ляшко зайняв третє місце. А в наступному році його готові підтримати 5,7% / 8,0% опитаних. Святослав Вакарчук неоднозначно висловлюється про своїх політичних амбіціях. Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження про зацікавленість у посаді глави держави, за вокаліста "Океану Ельзи" готові голосувати 4,9%/ 7% громадян. Шанси у глави партії "За життя" Вадима Рабиновича, за результатами соціологічних досліджень, оцінюються в 3,5%/ 4,9% голосів. Міський голова Львова і лідер "Самодопомоги" Андрій Садовий в передвиборчому рейтингу має до 2,5/ 3,5% симпатій опитаних. На 10 місці соцопитування Олег Тягнибок. За голову ВО "Свобода" готові віддати голоси 1,8%/ 2,6% респондентів. Народний депутат і екс-директор гірськолижного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, у разі участі у виборах 2019, може набрати 1,7% / 2,4% голосів.

Менше 1% голосів від числа всіх опитаних в Ольги Богомолець (0,9%), Сергія Тарути (0,8%), Валентина Наливайченка та Дмитра Яроша (по 0,7%), у Романа Безсмертного (0,6%), Сергія Капліна та Петра Симоненка (по 0,4%), у Інни Богословської та Дмитра Добродомова (по 0,3%), у Віктора Чумака (0,2%), Іллі Ківи (0,1%).

При цьому 3,4% від усіх респондентів голосували б за іншого кандидата, а 12,5% - відмовилися б голосувати.

Прогноз на другий тур виборів 2019

На підставі дослідження електоральних настроїв громадян України було змодельовано кілька варіантів результатів другого туру виборів.

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Респонденти повинні були відповісти, за кого б вони проголосували на 6 запропонованих парах:

Анатолій Гриценко (33,1%) - Петро Порошенко (14,3%). Складно відповісти – 16,6%. Не голосували б – 36%.

Анатолій Гриценко (26,9%) – Юлія Тимошенко (24,8%). Складно відповісти – 15,2%,. Не голосували б – 33,1%.

Юлія Тимошенко (30,7%) – Петро Порошенко (15,1%). Складно відповісти – 14,5%. Не голосували б – 39,7%.

Юрій Бойко (20,2%) - Петро Порошенко (20,0%). Складно відповісти – 17,8%. Не голосували б – 42%.

Юлія Тимошенко (30,3%) – Юрій Бойко (16,8%.). Складно відповісти – 16,1%. Не голосували б – 36,8%.

Анатолій Гриценко (31,1%) – Юрій Бойко (15,9%). Складно відповісти – 18,1%. Не голосували б – 34,7%.

Таким чином, у трьох з варіантів лідером рейтингу є Анатолій Гриценко. Крім того, Гриценко на 2,1% випереджає Тимошенко, яка має більш високі показники в загальному передвиборчому рейтингу.