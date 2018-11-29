Рейтинги кандидатів

Опитування було проведено з 19 жовтня по 2 листопада у всіх регіонах України
Голосування на виборах президента України відбудеться 31 березня. Виборча кампанія і реєстрація кандидатів стартує в кінці грудня, однак вже зараз сформувався народний рейтинг претендентів на посаду глави держави. Детальніше про лідерів соцопитувань, і яким може бути другий тур виборів – у матеріалі РБК-Україна.
13 листопада. КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг
За станом на листопад, лідером рейтингу президентських виборів 2019 залишається Юлія Тимошенко з відривом від своїх основних конкурентів практично у два рази.
Дані були отримані в ході соціологічного опитування КМІС, Центр Разумкова та Соцгрупи "Рейтинг". В період 19 жовтня – 2 листопада 2018 у регіонах України було опитано 10 тис. респондентів, похибка становить не більше 1%.
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Інші кандидати мають менше 5% підтримки українців: О. Ляшко (4,9%), С. Вакарчук (3,7%), Тобто Мураєв (3,2%), Ст. Рабинович (2,3%), А. Шевченка (2,1%).
У ході особистого інтерв'ю 15,1% респондентів повідомили, що не підуть на вибори, не визначилися з відповіддю 21,5%, 9,1% проголосували б за іншого кандидата.
У другому турі Ю.Тимошенко здобула б перемогу у всіх можливих електоральних парах. А Петро Порошенко, навпаки, програв своїм конкурентам.
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1 листопада. Соціальний моніторинг, УІСД, КМІС, Рейтинг
Прогноз на перший тур виборів президента 2019
У період з 28 вересня по 16 жовтня в усіх регіонах країни було проведено дослідження електоральних настроїв населення у зв'язку з майбутніми виборами.
Соцопитування проводилося Центром "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременко, Київським міжнародним інститутом соціології та Соціологічною групою "Рейтинг".
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Всього опитано 13684 респондента (стандартна похибка +/- 0,85%). З них 75,8% заявили про готовність прийти на виборчі дільниці 31 березня. 11,9% респондентів вважають, що точно не будуть голосувати, 7,6% - швидше за все не будуть голосувати, 4,7% опитаних не визначилися або ухилилися від відповіді.
Менше 1% голосів від числа всіх опитаних в Ольги Богомолець (0,9%), Сергія Тарути (0,8%), Валентина Наливайченка та Дмитра Яроша (по 0,7%), у Романа Безсмертного (0,6%), Сергія Капліна та Петра Симоненка (по 0,4%), у Інни Богословської та Дмитра Добродомова (по 0,3%), у Віктора Чумака (0,2%), Іллі Ківи (0,1%).
При цьому 3,4% від усіх респондентів голосували б за іншого кандидата, а 12,5% - відмовилися б голосувати.
Прогноз на другий тур виборів 2019
На підставі дослідження електоральних настроїв громадян України було змодельовано кілька варіантів результатів другого туру виборів.
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Респонденти повинні були відповісти, за кого б вони проголосували на 6 запропонованих парах:
Таким чином, у трьох з варіантів лідером рейтингу є Анатолій Гриценко. Крім того, Гриценко на 2,1% випереджає Тимошенко, яка має більш високі показники в загальному передвиборчому рейтингу.