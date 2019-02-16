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Порошенко прокоментував шанси перемогти на виборах

Новини » Вибори 2019    16.02.2019 - 20:03
Порошенко прокоментував шанси перемогти на виборах
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко впевнений, що на виборах будуть "чудові результати"

Чинний президент України і кандидат на вибори 2019 Петро Порошенко упевнений, що після голосування будуть "чудові результати". Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що є президентом демократичної країни, в якій заздалегідь невідомо, хто переможе на виборах.

"Я президент вільної і демократичної України. Ми не Російська Федерація. У Росії ви знаєте заздалегідь, хто виграє. Що стосується нас, то ніхто не знає, хто переможе. Однак я впевнений, що у нас будуть чудові результати", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зовнішній курс не зміниться в разі зміни президента за підсумками виборів 2019 року. У той же час він зазначив, що в разі обрання нового президента йому доведеться рахуватися з думкою народу

"Того, хто зважиться вести справи з росіянами на умовах росіян, просто викинуть з вікна. Сподіваюся, не буквально", - пожартував Клімкін.

Раніше також стало відомо, що виборчий фонд Порошенка щодня витрачає близько 10 млн гривень.
 

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