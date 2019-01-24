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В АП ведуть переговори з Вакарчуком про підтримку Порошенка на виборах

Новини » Вибори 2019    24.01.2019 - 17:45
В АП ведуть переговори з Вакарчуком про підтримку Порошенка на виборах
Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Джерела РБК-Україна повідомили, що Вакарчук може підтримати Порошенка на виборах президента

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на вибори президента у березні цього року. Відповідні переговори зі співаком ведуть в команді Порошенка, повідомили РБК-Україна два джерела в оточенні глави держави.

За словами співрозмовників, співак сам не буде балотуватися в президенти, однак може виступити на підтримку чинного глави держави. Але натомість Вакарчук висунув ряд умов,через що, на думку одного із співрозмовників, ймовірність того, що він все ж підтримає Порошенка, поки що невелика.

У той же час, як уточнив виданню другий співрозмовник, у президентській команді працюють над цим "давно і серйозно". І тому вірогідність того, що їм вдасться умовити артиста виступити на підтримку Порошенка на президентських виборах, другий співрозмовник оцінив як дуже високу.

РБК-Україна в прес-службі Вакарчука сказали, що "ця інформація не відповідає дійсності".

"Навколо імені Святослава останнім часом багато пліток і маніпуляцій, слів вирваних з контексту або відвертої брехні. Ця інформація - саме з такої категорії", - повідомили виданню в прес-службі.

Нагадаємо, що 22 січня, під час заходу "Реальні зміни в Україні - запорука успішного майбутнього" Святослав Вакарчук, відповідаючи на запитання про плани на майбутні вибори президента України, сказав, що він "у грі".

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Порошенко ПетроСвятослав Вакарчук
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