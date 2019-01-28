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У Порошенка назвали ключовий меседж його кампанії

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 11:14
У Порошенка назвали ключовий меседж його кампанії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Ключовим меседжем Порошенка стане вступ України в Євросоюз та НАТО

Ключовим меседжем виборчої кампанії чинного президента Петра Порошенка буде вступ України до Євросоюзу та НАТО. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

Зазначимо, стратегія кампанії Порошенко "Армія. Мова. Віра" зводиться до того, щоб максимально асоціювати його з усіма успіхами країни, а також дистанціюватися його від невдач і негативу. Крім того, як пояснюють джерела в штабі Порошенка, в передвиборній риториці міцно закріпилася "прозахідний і антиросійський порядок денний", що цілком поєднується з центральним мотивом кампанії - вступ до Євросоюзу та НАТО.

"Як кандидат він буде говорити про необхідність вступу до ЄС і НАТО. Це буде ключовий меседж його кампанії. Логіка така: ніхто не вірив, що ми отримаємо безвізовий режим з ЄС, але ми це зробили; ніхто не вірив, що ми отримаємо об'єднану автокефальну православну церкву, але ми це зробили; не було армії - ми її побудували. Тепер позиція - Порошенко поведе Україну до ЄС і НАТО", - зазначило джерело.

В його команді розраховують, що на темі НАТО і ЄС вдасться завоювати голоси прихильників євроінтеграції. За різними оцінками, за це виступає близько 50-60% громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії.

Відзначимо, минулого тижня Порошенко заявив, що Росія вже втручається у вибори в Україні.

 

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