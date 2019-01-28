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В АП розраховують, що Кличко підтримає на виборах Порошенка

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 11:58
В АП розраховують, що Кличко підтримає на виборах Порошенка
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Кличка вмовляють публічно підтримати Порошенка ще перед першим туром виборів

В Адміністрації чинного президента України Петра Порошенка розраховують, що глава партії "БПП-Солідарність" і мер Києва Віталій Кличко виступить на його підтримку ще до першого туру виборів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

Відзначимо, для команди Порошенка перед виборами сум'яття представляє неясність з боку Кличка. Зокрема, його численні борди в Києві стали приводом для розмов про спроби реанімувати партію "УДАР" для самостійного політичного плавання.

У той же час в оточенні президента запевняють, що Кличко не братиме участь у березневих виборах. Однак чи буде він демонструвати публічну підтримку Порошенку в ході виборчої гонки - питання відкрите.

"Кличка зараз смикають з усіх боків, адже його демарш напередодні виборів може підкосити наші шанси і розпорошити наші голоси", - зазначає джерело РБК-Україна на Банковій.

За його словами, переговори з Кличком тривають, тому в АП не залишають надії на те, що в результаті столичний мер підтримає Порошенка, в ідеалі - ще перед першим туром виборів.

Нагадаємо, раніше у Порошенка назвали ключовий меседж його кампанії. Як повідомляють джерела РБК-Україна, чинний президент зосередиться на ідеї вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Відзначимо, в регіонах вже стартував збір підписів за ініціативу Порошенка, який запропонував закріпити курс на євроінтеграцію в Конституції.

 

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