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Президентський рейтинг у середині лютого очолюють три кандидати

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 12:29
Президентський рейтинг у середині лютого очолюють три кандидати
Фото: Кандидати в призиденти України (РБК-Україна)

За 1,5 місяці до виборів лідирують Зеленський, Порошенко і Тимошенко

Якби президентські вибори в Україні відбувалися середині лютого, найвищі шанси вийти до другого туру мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, серед кандидатів на президентську посаду лідером є Зеленський - за нього збираються голосувати 26,4% серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

Далі йдуть Порошенко - 18% і Тимошенко (13,8%).

Крім того, 10,9% збираються проголосувати за Юрія Бойка, 6,4% - за Анатолія Гриценка, 6,3% - за Олега Ляшка, 3,1% - за Олександра Вілкула,  2,9% - за Ігора Смешка, 2,7% - за Юрія Тимошенка, 2,4% - за Андрія Садового, 1,2% - за Євгенія Мураєва, 1,1% - за Олександра Шевченка, 0,8% - за Руслана Кошулинського, 0,5% - за Інну Богословську, 0,5% - за Ольгу Богомолець, 0,5% - за Сергія Таруту, 0,5% - за Романа Безсмертного, за інших кандидатів - загалом  2%.

Президентський рейтинг у середині лютого очолюють три кандидатиhttp://www.kiis.com.ua

КМІС провів власне опитування 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, вийти до другого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провели центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

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