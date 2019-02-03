Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко подав документи на участь у президентських виборах

Чинний президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Святослава Цеголко в Facebook.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко написав на своїй сторінці, що Петро Порошенко подав документи в ЦВК.

"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти", - повідомив він.

Фото: Порошенко подав документи в ЦВК

Нагадаємо, 29 січня Порошенко зробив заяву, що буде брати участь у вибори президента України.

Зазначимо, кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. В неділю, 3 лютого, у Центральній виборчій комісії триває прийом заяв від потенційних кандидатів на посаду президента.

До Порошенка документи до ЦВК подав представник політичної партії "Сила людей" Дмитро Гнап.

Також 30 січня ЦВК зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019. А 23 січня Юлія Тимошенко подала документи для реєстрації кандидатом на пост президента.

РБК-Україна писало, що за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-24 січня 2019 року, у передвиборчому рейтингу лідирує шоумен Володимир Зеленський (19% голосів опитаних). На другому місці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (18,2%), на третьому - чинний президент Петро Порошенко (15,1%).