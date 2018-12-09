Погода на сьогодні: на більшості території Україні дощі зі снігом, температура до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сонячно, температура в день до +2

Погода на сьогодні: 10 грудня 2018 на більшості території України очікуються дощі зі снігом, температура повітря вдень від 0 до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі зі снігом, температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +4. У північних областях буде сонячно, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2. В центрі теж буде переважно сонячно, але в Полтавській та Кіровоградській областях очікується дощ із мокрим снігом, вдень від 0 до +4, вночі від -1 до +4.

На сході дощитиме, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2. На півдні, крім Одеської області, очікуються дощі, температура вдень від 0 до +6, вночі від 0 до +4. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від +4 до +6.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 грудня буде переважно сонячно, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до 0. Вітер південний, 5-10 м/с.