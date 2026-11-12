У Путина неожиданно поддержали участие НАТО в переговорах по Украине

Участие представителя НАТО в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны, которые состоялись накануне в Абу-Даби, имело положительный эффект.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RT .

По словам российского дипломата, присутствие на переговорах в Абу-Даби главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича добавило обсуждениям серьезную долю профессионализма со стороны Запада.

"Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полной мере владеют всем этим материалом и работали суперпрофессионально", - утверждает замглавы МИД РФ.

Кроме того, Рябков добавил, что команда президента США Дональда Трампа демонстрирует определенный "драйв", пытаясь найти пути к завершению войны РФ против Украины.

"Нельзя отрицать наличие драйва со стороны США в поиске решений по украинскому урегулированию", - отметил Рябков.

По мнению российского дипломата, при наличии политической воли можно добиться определенных практических результатов в рамках мирных переговоров по Украине.

"Построить что-либо, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, чего можно достичь, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних и позавчерашних обсуждений, я думаю, при наличии должной политической воли можно", - заявил Рябков.

Как уже упоминалось ранее, трехсторонняя встреча в формате Россия-Украина-США состоялась в Абу-Даби 10-11 ноября. Сергей Рябков входил в состав российской переговорной группы.