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РЭБ над Киевом не берет баллистику: эксперт рассказал, какие ракеты можно заглушить

10:55 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
РЭБ над Киевом не берет баллистику: эксперт рассказал, какие ракеты можно заглушить Фото: Установка "Искандер" (Getty Images)
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Баллистические ракеты не поддаются глушению, потому что корректируют себя еще высоко над Киевом, но против большинства крылатых ракет РЭБ помогает. Меш-сети "Шахедов" в столице почти всегда полностью заглушаются, однако ракеты без прямой связи с центром прервать невозможно.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Какие ракеты РЭБ над Киевом не останавливает, а какие помогает сбить с курса

По словам Юркова, баллистика такому глушению не поддается. Она корректирует себя еще высоко над территорией Киева, и средствам РЭБ пока не удается туда добраться. Так что против баллистических ракет такая защита не поможет.

Против большинства крылатых ракет, по его словам, РЭБ помогает. Достаточно не дать ракете увидеть квадрат километр на километр, чтобы она не смогла поймать цель оптическим доказательством. Если погрешность превышает 2 км, ракета почти гарантированно не попадет, даже если враг использует новую разработку, где финальная наводка идет только по параметрам с видеокамеры.

Если "Шахед" управляется человеком или компьютером издалека через мэш-систему, связь можно прервать, отметил Юрков. Последние китайские разработки, в том числе и у врага, прямой связи с центром не имеют: ракета вычисляет все внутри, а искусственный интеллект сам принимает решение. В "Шахедах" это используется гораздо реже, преимущественно для ударов по движущимся или малогабаритным целям.

Мэш-сети, по его словам, уже давно успешно глушат. Угроза остается вне города, например для поезда или колонны, где мало средств РЭБ и обнаружения. В Киеве мэш-сеть почти во всех случаях полностью заглушается.

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Ранее советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". По его словам, она получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

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