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Мирные переговоры по Украине выйдут на новый уровень, - Стубб

10:41 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Мирные переговоры по Украине выйдут на новый уровень, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
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Уже в скором времени к мирным переговорам Украины, США и России по завершению войны присоединится и Европа.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что в ближайшие недели состоится техническая встреча в расширенном формате с участием Украины, США, России и Европы.

Как пояснил Стубб, это станет следующим этапом переговорного процесса по прекращению войны и предполагает непосредственное участие европейских представителей.

Важно понимать, что до сих пор переговоры по урегулированию войны не проходили с одновременным участием всех четырех сторон.

Стубб также положительно оценил последние дипломатические контакты. В частности, он считает, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций стали важным шагом на пути к возобновлению диалога между сторонами, который ранее оказался под угрозой срыва.

Среди возможных практических результатов переговоров финский президент назвал масштабный обмен военнопленными.

В то же время Стубб отметил необходимость привлечения Европы к дальнейшему мирному процессу.

По его словам, европейские страны теперь стремятся напрямую присоединиться к переговорам, поскольку их результаты будут иметь значительное влияние на безопасность всего континента.

Кстати, 12 ноября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление о приближении мира после переговоров в Абу-Даби.

А глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, кто может повлиять на российского диктатора Владимира Путина после последних мирных переговоров.

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