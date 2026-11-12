В работе Starshield над Украиной снова начались серьезные сбои, - Зеленский

В последние несколько суток над территорией Украины происходят значительные сбои в работе Starshield - их фиксируют вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированной территории.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, 12 ноября он заслушал доклады министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории. В частности, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час)", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что Силы обороны Украины уже проверили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении скорости.

Президент пояснил, что сбои в работе Starshield прежде всего значительно усложняют перехват российских реактивных дронов.

"К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить цели. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Киев уже делает все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего в контактах с Вашингтоном.

Напомним, в прошлый раз проблемы с работой терминалов Starlink возникли 14 октября. Военная версия спутниковой связи Starshield перестала корректно работать во время движения на скорости свыше примерно 160 км/ч. При превышении установленного лимита терминалы теряли соединение. Это негативно сказалось, в частности, на работе дронов-перехватчиков, которые украинские военные используют для уничтожения российских "шахедов".

По данным источников РБК-Украина, введенные ограничения также осложнили применение мидлстрайков. Президент Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с призывом устранить проблему, предупредив о риске новых жертв среди украинцев. В тот же день Россия начала одну из самых масштабных воздушных атак на Украину.

Вечером 14 октября Министерство обороны сообщило об улучшении качества связи на скорости до 160 км/ч. При этом ограничение на уровне 161 км/ч оставалось в силе. В ведомстве отметили, что продолжают переговоры с партнерами и компанией SpaceX, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса и не допустить внезапного введения новых ограничений.

Позже, 24 октября, источники РБК-Украина в Минобороны сообщили о восстановлении работы военного Starlink на скорости свыше 161 км/ч.