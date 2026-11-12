Статус критичности предприятий автоматически продлят до 1 февраля 2027 года
Статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий при переходе на обновленную систему бронирования был подготовлен проект акта, предусматривающий введение переходного периода.
В частности, статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.
Обновление правил и этапы перехода
Отмечается, что 27 октября правительство обновило правила получения и подтверждения статуса критически важных предприятий. Новый алгоритм определяет этапы перехода на обновленные критерии, ответственных исполнителей и сроки их введения.
Основные этапы перехода:
- Согласование критериев. Около 90% госорганов, включая все министерства и ОВА, пересмотрели отраслевые критерии. Координационный центр согласовал его в установленный 10-дневный срок. Остальные органы должны доработать предложения.
- Государственная регистрация. Госорганы и Минюст должны зарегистрировать соответствующие акты в течение пяти рабочих дней. После этого новые критерии вступят в силу.
- Просмотр статусов. Государственные органы лишат критичности предприятия, получивших ее по недействительным критериям. В то же время, они смогут сразу подать новую заявку по другим действующим основаниям.
- Корректировка квот. К 10 ноября 2026 года предприятия ТЭК и ОПК должны были привести объемы бронирования в соответствие с квотой 95%. При этом необходимо сохранить бронирование специалистов, вовлеченных в производство и аварийно-восстановительные работы. Несоблюдение предприятием определенной квоты более 10 рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критичности.
- Плановое подтверждение. Предприятия, критерии для которых не изменились, представляют документы в ЦОИВ и ОВА за 2-3 месяца до истечения срока действия статуса.
В то же время, для получения или продолжения критичности теперь нужно выполнить два дополнительных условия:
- Обосновать важность деятельности: работодатель должен доказать, что остановка предприятия повредит обороноспособности, жизнеобеспечению населения, работе критической инфраструктуры или макрофинансовой устойчивости государства.
- Работать в одной из 13 критических сфер: ОПК, ТЭК, аварийно-спасательные службы, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, ІТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.
Список критических сфер могут расширить по представлению профильного ЦОИВ или ОВА, согласованному с Координационным центром.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Среди оснований для ее получения - семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение, научная деятельность и бронирование.
В частности, отсрочку могут получить люди с инвалидностью, родители троих и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка, а также работники критически важных предприятий и отдельных государственных органов.