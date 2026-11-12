Статус критичности предприятий автоматически продлят до 1 февраля 2027 года

Статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий при переходе на обновленную систему бронирования был подготовлен проект акта, предусматривающий введение переходного периода.

В частности, статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.

Обновление правил и этапы перехода

Отмечается, что 27 октября правительство обновило правила получения и подтверждения статуса критически важных предприятий. Новый алгоритм определяет этапы перехода на обновленные критерии, ответственных исполнителей и сроки их введения.

Основные этапы перехода:

Согласование критериев . Около 90% госорганов, включая все министерства и ОВА, пересмотрели отраслевые критерии. Координационный центр согласовал его в установленный 10-дневный срок. Остальные органы должны доработать предложения.

. Около 90% госорганов, включая все министерства и ОВА, пересмотрели отраслевые критерии. Координационный центр согласовал его в установленный 10-дневный срок. Остальные органы должны доработать предложения. Государственная регистрация . Госорганы и Минюст должны зарегистрировать соответствующие акты в течение пяти рабочих дней. После этого новые критерии вступят в силу.

. Госорганы и Минюст должны зарегистрировать соответствующие акты в течение пяти рабочих дней. После этого новые критерии вступят в силу. Просмотр статусов . Государственные органы лишат критичности предприятия, получивших ее по недействительным критериям. В то же время, они смогут сразу подать новую заявку по другим действующим основаниям.

. Государственные органы лишат критичности предприятия, получивших ее по недействительным критериям. В то же время, они смогут сразу подать новую заявку по другим действующим основаниям. Корректировка квот . К 10 ноября 2026 года предприятия ТЭК и ОПК должны были привести объемы бронирования в соответствие с квотой 95%. При этом необходимо сохранить бронирование специалистов, вовлеченных в производство и аварийно-восстановительные работы. Несоблюдение предприятием определенной квоты более 10 рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критичности.

. К 10 ноября 2026 года предприятия ТЭК и ОПК должны были привести объемы бронирования в соответствие с квотой 95%. При этом необходимо сохранить бронирование специалистов, вовлеченных в производство и аварийно-восстановительные работы. Несоблюдение предприятием определенной квоты более 10 рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критичности. Плановое подтверждение. Предприятия, критерии для которых не изменились, представляют документы в ЦОИВ и ОВА за 2-3 месяца до истечения срока действия статуса.

В то же время, для получения или продолжения критичности теперь нужно выполнить два дополнительных условия:

Обосновать важность деятельности: работодатель должен доказать, что остановка предприятия повредит обороноспособности, жизнеобеспечению населения, работе критической инфраструктуры или макрофинансовой устойчивости государства. Работать в одной из 13 критических сфер: ОПК, ТЭК, аварийно-спасательные службы, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, ІТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

Список критических сфер могут расширить по представлению профильного ЦОИВ или ОВА, согласованному с Координационным центром.