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Вышки в Беларуси: эксперт объяснил, почему маяки на них глушить сложнее, чем GPS

11:43 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Вышки в Беларуси: эксперт объяснил, почему маяки на них глушить сложнее, чем GPS Фото: башня-ретранслятор (Getty Images)
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Навигация по маякам есть в российских "Шахедах" и ракетах, а сами маяки периодически фиксируют на той или иной территории. Глушить ее сложнее, чем GPS, потому что маяки могут каждый раз использовать другие частоты, поэтому самый гарантированный метод борьбы с ними - уничтожение.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Почему маяки сложнее заглушить, чем GPS

На вопрос о белорусских вышках и о том, работают ли они до сих пор, Юрков ответил, что маячки периодически фиксируются на той или иной территории. По его словам, навигация по маякам есть в российских "Шахедах" и ракетах.

Ее сложнее глушить, чем GPS, объяснил он, потому что маячки могут каждый раз использовать другие частоты. В GPS известны частоты L2 и L5, сигнал и способ его глушения. У маяков есть ряд проблем, по которым не удается мгновенно определить их параметры и начать глушить.

Потому, по словам Юркова, если маяки появляются внезапно, может возникнуть проблема. Но когда частоты и приблизительное расположение уже известны, их можно удачно глушить. Это сложная работа, и самый гарантированный метод победы над маяками – уничтожить их.

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Ранее РБК-Украина писала, что реактивные "Шахеды" над Киевом управляются через вышки в Беларуси. По словам эксперта, одна такая башня закрывает около 140 километров, а вдоль границы с Украиной россияне планируют построить около 26 башен.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, как Россия управляет дронами через mesh-сети и есть ли угроза из Беларуси. Он, в частности, сообщал, что российские войска могут использовать сами дроны в качестве ретрансляторов для создания mesh-сетей.

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