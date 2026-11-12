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Украина за 13 дней атаковала более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ

11:51 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина за 13 дней атаковала более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ Фото: НПЗ в России продолжают палаты (Getty Images)
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С 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины атаковали не менее девяти российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Их совокупная номинальная мощность превышает 120 миллионов тонн нефти в год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.

За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Как пояснили в компании, речь идет о 36%.

Для новых успешных атак ВСУ применили средства поражения Fire Point.

Какие российские НПЗ атаковала Украина

Среди предприятий, оказавшихся под ударами в указанный период:

  1. Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области - атакован 30 октября. В Fire Point заявили о многочисленных попаданиях, в частности в установку гидроочистки дизельного горючего. Проектная мощность завода составляет около 8,8 млн. тонн в год;
  2. Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане - об атаке на предприятия комплекса сообщали 31 октября. В него входят несколько заводов, в частности Башнефть-Новойл, Уфанефтехим и Уфимский НПЗ;
  3. Кстовский НПЗ в Нижегородской области - атакован 1 ноября. Мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год;
  4. Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - под ударом оказался 3 ноября. После атаки сообщали о пожаре, повреждении инфраструктуры и раненых работниках. Мощность завода - около 15 млн тонн в год;
  5. Рязанский НПЗ - атакован 5 ноября. Его мощность оценивается примерно в 17 млн тонн в год;
  6. Афипский НПЗ в Краснодарском крае - под ударом был 6 ноября. Мощность предприятия составляет около 6,25 млн. тонн в год;
  7. Саратовский НПЗ - атакован в ночь на 7 ноября. Мощность завода - около 7 млн тонн в год;
  8. Киришский НПЗ (КИНЕФ) в Ленинградской области - атакован 9 ноября. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с мощностью около 20 млн. тонн в год;
  9. Омский НПЗ - об атаке на предприятие сообщали 11 ноября. Его мощность составляет около 22 млн. тонн в год.

Таким образом, удары охватили предприятия в разных регионах России - от Поволжья и центральной части страны до Краснодарского края и Ленинградской области.

Что важно понимать, номинальная мощность заводов не означает, что вся она была потеряна в результате атак. Реальные последствия зависят от характера повреждений, пораженных установок и длительности простоя предприятий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавняя атака ВСУ на Санкт-Петербург привела к гибели российских летчиков.

Кроме того, мы писали о последствиях массированного воздушного нападения Сил обороны на Россию, которое произошло ночью 11 ноября.

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