Украина за 13 дней атаковала более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ

С 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины атаковали не менее девяти российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Их совокупная номинальная мощность превышает 120 миллионов тонн нефти в год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.

За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Как пояснили в компании, речь идет о 36%.

Для новых успешных атак ВСУ применили средства поражения Fire Point.

Какие российские НПЗ атаковала Украина

Среди предприятий, оказавшихся под ударами в указанный период:

Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области - атакован 30 октября. В Fire Point заявили о многочисленных попаданиях, в частности в установку гидроочистки дизельного горючего. Проектная мощность завода составляет около 8,8 млн. тонн в год; Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане - об атаке на предприятия комплекса сообщали 31 октября. В него входят несколько заводов, в частности Башнефть-Новойл, Уфанефтехим и Уфимский НПЗ; Кстовский НПЗ в Нижегородской области - атакован 1 ноября. Мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год; Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - под ударом оказался 3 ноября. После атаки сообщали о пожаре, повреждении инфраструктуры и раненых работниках. Мощность завода - около 15 млн тонн в год; Рязанский НПЗ - атакован 5 ноября. Его мощность оценивается примерно в 17 млн тонн в год; Афипский НПЗ в Краснодарском крае - под ударом был 6 ноября. Мощность предприятия составляет около 6,25 млн. тонн в год; Саратовский НПЗ - атакован в ночь на 7 ноября. Мощность завода - около 7 млн тонн в год; Киришский НПЗ (КИНЕФ) в Ленинградской области - атакован 9 ноября. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с мощностью около 20 млн. тонн в год; Омский НПЗ - об атаке на предприятие сообщали 11 ноября. Его мощность составляет около 22 млн. тонн в год.

Таким образом, удары охватили предприятия в разных регионах России - от Поволжья и центральной части страны до Краснодарского края и Ленинградской области.

Что важно понимать, номинальная мощность заводов не означает, что вся она была потеряна в результате атак. Реальные последствия зависят от характера повреждений, пораженных установок и длительности простоя предприятий.