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Хищения на продуктах для ВСУ: громкое дело о яйцах по 17 грн направили в суд

11:33 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Хищения на продуктах для ВСУ: громкое дело о яйцах по 17 грн направили в суд Фото: НАБУ направило дело о яйцах по 17 грн в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
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НАБУ и САП передали в суд дело о миллионных хищениях на закупках продовольствия для Вооруженных Сил во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, схему реализовали в 2022-2023 годах при закупке продуктов для армии так называемыми комплектами. Утвержденный каталог насчитывал 409 наименований, однако на самом деле самые употребляемые товары, таких как овощи, крупы, мясо или вода, составляли всего 10% ассортимента.

Остальные позиции, например специи, желатин или ягоды, заказывали крайне редко или не заказывали вообще.

Благодаря тому, что цену комплекта формировали по средней стоимости всех наименований, поставщики манипулировали ценниками, завышая их на ходовые продукты и занижая на малоупотребительные или сезонные товары, такие как черешня или абрикосы зимой.

Сверхдоходы и зарубежная недвижимость

В результате таких злоупотреблений в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, которые контролировались одной владелицей, незаконно получили более 733 млн грн сверхприбылей. Это подтверждено выводами комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих денег впоследствии была выведена через выплату дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Полученные средства впоследствии могли пойти на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости, законность приобретения которой проверяют правоохранители.

Роль Минобороны и спасенные средства

К организации преступления также причастно должностное лицо Министерства обороны, которое при подписании договоров сознательно игнорировало очевидные ценовые аномалии в каталогах.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и громких медийных скандалов, в частности из-за публикаций о закупке яиц по 17 гривен за штуку, участники схемы снизили цены на 11 самых востребованных продуктов.

Благодаря этому удалось уберечь от хищения из государственного бюджета 788 млн грн.

Напомним, после разоблачения НАБУ фактов хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, о подозрении сообщили: бывшему руководителю Департамента Минобороны, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков и физическому лицу.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация) УК Украины.

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