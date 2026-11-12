ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Специалист по РЭБ объяснил, зачем "Шахеды" кружат над Киевом

12:28 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Специалист по РЭБ объяснил, зачем "Шахеды" кружат над Киевом Фото: Тимофей Юрков (скриншот видео)
Додати як бажане джерело в Google

Когда "Шахед" кружит возле Киева над лесом, он в большинстве своем не ждет никакой цели, а полностью дезориентирован. Для РЭБ это победа, ведь дрон, потерявший связь с оператором и спутниками, входит в режим лойтеринга - кружения.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Почему "Шахеды" кружат над Киевом

По словам Юркова, "Шахеды" запрограммированы по-разному. Если дрон полностью потерял связь и с оператором, и со спутниками и дезориентирован, для специалистов по РЭБ это победа. Тогда у него прописан лойтеринг: он кружится до тех пор, пока не найдет связь со спутниками или с домашним центром. Это происходит преимущественно в плохих погодных условиях, когда работа инерциальной навигации тоже затруднена.

Бывает, что "Шахед" не знает приблизительно, над Россией он, над Польшей или над Украиной. Когда у него заканчивается топливо, он в большинстве своем безопасно падает и даже не детонирует. По словам Юркова, дрон может быть еще над Россией и взорвать своих, поэтому детонатор может не сработать. Он добавил, что количество таких случаев отслеживают и пытаются, чтобы больше "Шахедов" входило в лойтеринг и падало где-то в лесу.

Юрков также прокомментировал утверждение мониторинговых телеграмм-каналов, что "Шахед" кружит и ждет "коллегу" или ищет цель. По его словам, "Шахеды", нацеленные на движущиеся цели, действительно могут ожидать определенную территорию, и тогда видео постоянно передается домой. Но в большинстве своем, когда они кружат возле Киева над лесом, они не ждут никакой цели, а просто полностью дезориентированы.

Читайте также: Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone

Ранее советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что над Киевом завершилась спецоперация по созданию РЭБ-купола, мешающего меш-радиосвязи реактивных "Шахедов". По его словам, операция заставила противника совершить паузу, модернизировать "Шахеды" и искать другие решения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Вторжение России в Украину
Новости
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone