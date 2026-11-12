Специалист по РЭБ объяснил, зачем "Шахеды" кружат над Киевом

Когда "Шахед" кружит возле Киева над лесом, он в большинстве своем не ждет никакой цели, а полностью дезориентирован. Для РЭБ это победа, ведь дрон, потерявший связь с оператором и спутниками, входит в режим лойтеринга - кружения.

Почему "Шахеды" кружат над Киевом

По словам Юркова, "Шахеды" запрограммированы по-разному. Если дрон полностью потерял связь и с оператором, и со спутниками и дезориентирован, для специалистов по РЭБ это победа. Тогда у него прописан лойтеринг: он кружится до тех пор, пока не найдет связь со спутниками или с домашним центром. Это происходит преимущественно в плохих погодных условиях, когда работа инерциальной навигации тоже затруднена.

Бывает, что "Шахед" не знает приблизительно, над Россией он, над Польшей или над Украиной. Когда у него заканчивается топливо, он в большинстве своем безопасно падает и даже не детонирует. По словам Юркова, дрон может быть еще над Россией и взорвать своих, поэтому детонатор может не сработать. Он добавил, что количество таких случаев отслеживают и пытаются, чтобы больше "Шахедов" входило в лойтеринг и падало где-то в лесу.

Юрков также прокомментировал утверждение мониторинговых телеграмм-каналов, что "Шахед" кружит и ждет "коллегу" или ищет цель. По его словам, "Шахеды", нацеленные на движущиеся цели, действительно могут ожидать определенную территорию, и тогда видео постоянно передается домой. Но в большинстве своем, когда они кружат возле Киева над лесом, они не ждут никакой цели, а просто полностью дезориентированы.

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