В семи населенных пунктах Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха: советы ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Где именно и почему ухудшилось качество воздуха

По данным экспертов, временное ухудшение качества воздуха было обнаружено на семи локациях.

Речь идет о таких населенных пунктах Киевской области:

Иванков;

Белая Церковь;

Боярка;

Вишневое;

Обухов;

Борисполь;

Бровары.

В ОВА уточнили, что там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

Чем и для кого опасна такая ситуация

Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании.

Особенно чувствительны к этому:

дети;

люди старшего возраста;

люди с повышенной чувствительностью к раздражителям.

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Что советуют специалисты местным жителям

Учитывая сложившуюся ситуацию, жителям вышеупомянутых населенных пунктов региона рекомендуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии - включить воздухоочиститель.

Как надолго может "задержаться" пыль в воздухе

В Киевской ОВА рассказали, что концентрация мелкодисперсной пыли "постепенно снижается".

Уточняется, что текущие погодные условия - облачность, дождь и умеренный юго-восточный ветер со скоростью около 5-10 м/с - способствуют:

перемешиванию воздушных масс;

вымыванию пыли осадками;

рассеиванию загрязняющих веществ.

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Ситуация в других населенных пунктах области

В заключение гражданам сообщили, что в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в регионе - остается в пределах естественного фона.