В семи населенных пунктах Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха: советы ОВА
Утром четверга, 12 ноября, в семи населенных пунктах Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Где именно и почему ухудшилось качество воздуха
По данным экспертов, временное ухудшение качества воздуха было обнаружено на семи локациях.
Речь идет о таких населенных пунктах Киевской области:
- Иванков;
- Белая Церковь;
- Боярка;
- Вишневое;
- Обухов;
- Борисполь;
- Бровары.
В ОВА уточнили, что там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.
Чем и для кого опасна такая ситуация
Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании.
Особенно чувствительны к этому:
- дети;
- люди старшего возраста;
- люди с повышенной чувствительностью к раздражителям.
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Что советуют специалисты местным жителям
Учитывая сложившуюся ситуацию, жителям вышеупомянутых населенных пунктов региона рекомендуют:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии - включить воздухоочиститель.
Как надолго может "задержаться" пыль в воздухе
В Киевской ОВА рассказали, что концентрация мелкодисперсной пыли "постепенно снижается".
Уточняется, что текущие погодные условия - облачность, дождь и умеренный юго-восточный ветер со скоростью около 5-10 м/с - способствуют:
- перемешиванию воздушных масс;
- вымыванию пыли осадками;
- рассеиванию загрязняющих веществ.
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Ситуация в других населенных пунктах области
В заключение гражданам сообщили, что в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в регионе - остается в пределах естественного фона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, что встревожило международную группу ученых, исследовавших чернобыльские "горячие частицы" через 40 лет после аварии на ЧАЭС.
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