Оккупанты пожаловались на атаку дрона в Джанкое

Во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой прозвучали взрывы в ночь на воскресенье, 4 июня. Представитель гауляйтера захваченного РФ украинского полуострова объяснил это атакой БПЛА и работой ППО, а также сбитой целью.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

О звуках взрывов в районе Джанкоя, возле которого расположена авиабаза российских оккупантов, писали в крымских пабликах ночью. Также в соцсетях говорили о вероятной работе противовоздушной обороны.

Позже появилось объяснение происходящего от "советника главы Крыма" Олега Крючкова.

Бывший украинский журналист, а ныне помощник гауляйтера заявил, что в Джанкое был сбит дрон.

"Беспилотник сбит в Джанкое в Крыму. В нескольких частных домах повреждены стекла", - цитирует пропагандистское агентство ТАСС Крючкова.

Также представитель оккупационной "власти" пообещал, что "официальная информация" будет оглашена утром.

Взрывы в Крыму в районах российских авиабаз

На территории временно оккупированного украинского полуострова несколько дней назад также сообщали о взрывах недалеко от места расположения российской авиабазы. Речь идет о случае 30 мая в районе города Саки, который находится возле Новофедоровки.

Напомним, что перед этим взрывы происходили на аэродроме под Саками в августе 2022-го. Тогда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

После того случая появились спутниковые снимки авиабазы российских оккупантов, на которых можно было заметить уничтоженные военные самолеты.

Добавим также, на днях в Севастополе в районе Стрелецкой бухты, где находятся российские воинские части, произошла стрельба.