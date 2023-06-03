Подоляк о ситуации в Белгородской области РФ: Украина готова предоставить гуманитарные коридоры

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Безусловно РДК ("Русский добровольческий корпус", - ред.) демонстрирует альтернативную позицию относительно того, как надо относиться к гражданам своей страны. Все, что сегодня происходит в Белгородской области, выглядит следующим образом", - подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, российские военные не меняют своей тактики и все так же прячутся во дворах и домах местных жителей.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют непосредственно с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", - добавил он.

Подоляк сообщил, что в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области РФ, Украина согласна предоставить местным жителям гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

"Поэтому, исходя из гуманистической составляющей, РДК говорит, что могут организовать гуманитарные коридоры.... Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения гражданских граждан России", - сообщил советник главы ОП.

Ситуация в Белгородской области РФ

Российские добровольческие объединения с начала весны этого года начали попытки освободить Белгородскую область от действующей российской власти. В конце мая операция добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" началась снова и продолжается до сих пор.

Напомним, что 1 июня "РДК" начал вторую фазу рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

К тому же мы сообщали, что бойцы легиона "Свобода России" сообщали, что Украина откроет гуманитарные коридоры для жителей области.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

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