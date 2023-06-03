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Россияне ударили ракетой по Славянску, есть разрушения

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Суббота 03 июня 2023 10:23
Россияне ударили ракетой по Славянску, есть разрушения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, Донецкой области. Согласно предварительной информации, никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Не очень хорошее утро сегодня. Попадание вражеской ракеты по улице Центральной, возле Дома быта. Держимся, мы вместе, берегите себя", - заявил руководитель Славянской МВА.

Сейчас другие подробности удара не раскрываются. В то же время отдельные местные Telegram-канал показали фотографию с места удара, на которой можно увидеть поврежденный жилой дом.

Ситуация в Славянске

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину город регулярно страдает от вражеских обстрелов. После осеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины угроза окружения Славянска исчезла. Город фактически стал тыловым, до линии фронта около 30 км.

Россияне ударили ракетой по Славянску, есть разрушения

Фото: ситуация в Славянске по состоянию на 03.06 в 02:32 (deepstate)

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