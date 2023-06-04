В Германии произошел пожар в доме украинских беженцев: что известно

В Германии в одном из домов, где проживали украинские беженцы, произошел пожар. В результате несчастного случая есть пострадавшие.

Об этом заявил Посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Друзья, сегодня меня известили о печальной вести, что в одном из домов, где проживают украинские искатели защиты в федеральной земле Тюрингия, возник пожар", - сообщил посол.

По его словам, в результате этого инцидента, по предварительной информации, есть пострадавшие. Однако он пояснил, что пока идет следствие он не может разглашать детали происшествия.

"Наши консулы с самого утра на контакте с гражданами Украины, кто проживает в этом регионе, постоянно меня брифингуют, а также с немецкими правоохранительными органами. Ждем более подробную информацию, после того сообщу более подробно", - добавил он.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на субботу, 3 июня, в Польше под поезд оказался украинский подросток.

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