ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине проверили почти 5 тысяч укрытий, из них 900 - непригодны к использованию

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июня 2023 12:38
В Украине проверили почти 5 тысяч укрытий, из них 900 - непригодны к использованию Фото: в Украине уже проверили 4800 укрытий (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители проверили более 4800 укрытий в Украине. Пятая часть из них оказалась непригодной к использованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, укрытия и бомбоубежища по Украине проверяют более 5300 спасателей, полицейских и местных органов исполнительной власти.

Фото: в Украине уже проверили 4800 укрытий (t.me/UA_National_Police)

Почему проверяют укрытие

Напомним, во время атаки в ночь на 1 июня в Киеве погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Они бежали к укрытию, которое оказалось закрытым.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и приказал за 10 дней проверить все укрытия по Украине.

При этом мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве укрытия будут открыты круглосуточно, а не только во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области