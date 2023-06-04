ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев, - КМВА

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 05:17
ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев, - КМВА Фото: ПВО сбила все летевшие на Киев ракеты (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Антон Малиновский

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и БПЛА, которыми РФ атаковала Киев в ночь на 4 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По их информации, россияне запустили БПЛА и ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", - написал начальник КМВА Сергей Попко.

Ночная атака 4 июня

В ночь на 4 июня Россия в очередной раз совершила ракетную атаку на Украину –воздушную тревогу объявляли во всех областях. Вскоре после этого сообщалось о работе ПВО на подступах к Киеву.

Также этой ночью в Кропивницком прогремел взрыв, подробности пока неизвестны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Киев Война России против Украины
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области