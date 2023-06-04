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Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, - Столтенберг

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Воскресенье 04 июня 2023 19:12
Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО. Стокгольм может вступить в Североатлантический альянс до саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он заявил, что Турция имеет "легитимные заверения в безопасности", поскольку ни один другой член НАТО не испытал такого количества террористических атак.

"Швеция приняла значительные конкретные меры, чтобы удовлетворить опасения Турции, в частности внесла поправки в конституцию, прекратила действие эмбарго на продажу оружия и усилила контртеррористическое сотрудничество", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что всего несколько дней назад в Швеции вступило в силу важное антитеррористическое законодательство.

"Итак, Швеция выполнила свои обязательства", - заявил генсек.

Вступление Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже более года пытается стать новым членом Североатлантического альянса. На данный момент ее членство отказывается ратифицировать Венгрия и Турция.

В частности, Турция обвиняет Швецию в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию, когда группа протестующих сожгла Корана напротив посольства Анкары в Швеции.

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НАТО Швеция Йенс Столтенберг
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