"Король - голый". Разведка не исключает возможности переворота в России

Кремль неудачно пытается пресечь действие повстанцев в Белгородской области. Одним из сценариев развития этой ситуации внутри России может стать бунт или военное противостояние.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГУР.

"Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины", - сказал представитель ГУР.

Юсов пояснил, что соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, которые борются за свои права на территории так называемой РФ, ведь, по его словам, операция добровольцев "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" до сих пор продолжается.

"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники", - сказал представитель военной разведки Украины.

К тому же, по словам Юсова, борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", которые были в основном обучены бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров:

"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", - подытожил представитель ГУР МО Украины.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, что 1 июня "РДК" начал вторую фазу рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

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