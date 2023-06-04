Погибли более 250 человек. В Индии назвали причину аварии на железной дороге

Представитель индийской железной дороги сообщил причину аварии, в результате которой погибли более 250 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Власти Индии завершают спасательные работы после аварии на железной дороге в результате которой несколько поездов сошли с рельсов. Сейчас на месте происшествия проходят мероприятия по разборке обломков двух поездов.

В заявлении правительства Одиши число погибших было пересмотрено до 275 после того, как в воскресенье утром анонимный высокопоставленный чиновник штата заявил, что их более 300.

Причина аварии в Индии

Начальница железной дороги Джая Верма Синха, сказал, что предварительные расследования показали, что высокоскоростному Coromandel Express был подан сигнал двигаться по главному пути, но сигнал позже изменился, и вместо этого поезд выехал на соседний путь, где он и врезался в грузовой поезд, груженный железной рудой.

По словам чиновницы, столкновение опрокинуло вагоны Coromandel Express на другую колею, в результате чего Yesvantpur-Howrah Express, следовавший с противоположной стороны, также сошел с рельсов.

Верма сказала, что основной причиной аварии была ошибка в электронной системе сигнализации. По ее словам, детальное расследование покажет, была ли ошибка человеческой или технической.

Электронная система блокировки

Электронная система блокировки - это механизм безопасности, предназначенный для предотвращения конфликтных движений между поездами. Она также отслеживает состояние сигналов, которые сообщают водителям, насколько близко они к следующему поезду, как быстро они могут двигаться и наличие неподвижных поездов на пути.

"Система на 99,9% безошибочна. Но вероятность ошибки всегда составляет 0,1%", - сказала Верма.

На вопрос, могла ли катастрофа быть диверсией, она сказала, что "ничего не исключено".

Предыдущие случаи

В 1995 году возле Нью-Дели столкнулись два поезда, в результате чего погибли 358 человек в одной из худших железнодорожных аварий в Индии. В 2016 году пассажирский поезд сошел с рельсов между городами Индаур и Патна, убив 146 человек.

В большинстве таких аварий в Индии обвиняют человеческую ошибку или устаревшее сигнальное оборудование.

Однако около 22 миллионов человек ежедневно ездят 14 000 поездами по всей Индии, проходя 64 000 километров пути.

Мы показывали вам фотографии и видео с места аварии.

К тому же РБК-Украина сообщали, что в марте этого года, в Румынии во время маневров по присоединению двигателя к поезду, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

Тогда из-за аварии погибла проводница, еще трое получили ранения.

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