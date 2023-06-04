В Крыму возле Феодосии обнаружили неизвестный беспилотник

Под Феодосией в Крыму был найден неизвестный беспилотник, который не сдетонировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Под Феодосией нашли еще один неразорвавшийся беспилотник", - говорилось в сообщении.

По предварительным данным, БПЛА увидел водитель, ехавший по "Тавриде".

В настоящее время место находки оцеплено, экстренные службы ждут взрывотехников. Трассу на этом участке перекрыли.

Взрывы в Крыму

В ночь на воскресенье, 4 июня, во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой раздались взрывы Представитель гауляйтера захваченного РФ украинского полуострова объяснил это атакой БПЛА и работой ПВО, а также сообщил о сбитой цели.

О звуках взрывов в районе Джанкоя, возле которого расположена авиабаза российских кафиров, также писали в крымских пабликах. Также в соцсетях говорили о возможной работе противовоздушной обороны.

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