Турция и Швеция снова встретятся для переговоров по НАТО

Переговоры между Швецией и Турцией пройдут в июне. Страны обсудят вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальные лица Турции, Швеции и Финляндии встретятся 12 июня этого года, чтобы обсудить заявку Швеции на членство в НАТО.

Заметим, что рассмотрение заявки на вступление Швеции было отложено из-за блокирования со стороны Турции и Венгрии.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, что 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI XVI Кустаа заявили, что они единогласно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО. Главной причиной стало сожжение Корана перед зданием турецкого посольства в Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем тогда заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

Заметим, что на прошлой неделе в Турции прошли выборы президента, на которых победу одержал Эрдоган. В отличие от его конкурента, который обещал ускорить процедуру вступления Швеции в НАТО, Эрдоган, как известно, еще не изменил свою позицию.

Однако некоторые мировые лидеры до сих пор уверены, что у Швеции есть возможность присоединиться к Альянсу на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле.

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