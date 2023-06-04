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Польские добровольцы заявили об участии в боях в Белгородской области. "РДК" объяснил их роль

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Шебекино, Воскресенье 04 июня 2023 15:36
Польские добровольцы заявили об участии в боях в Белгородской области. "РДК" объяснил их роль Фото: "РДК" объяснил роль поляков в операциях на территории РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы "Польского добровольческого корпуса" заявили, что помогают российским повстанцам в операциях на территории РФ. "Русский добровольческий корпус" объяснил их роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "РДК".

Участники "РДК" заявили, что вместе с польскими добровольцами принимали участие в боях в Украине. В частности, в операциях на Ореховском, Запорожском и Бахмутском направлениях.

В "РДК" подтвердили, что поляки помогают им в операциях на территории России. Однако польские добровольцы осуществляют задачи, связанные с конвоированием пленных, военной и медицинской логистикой, но исключительно внутри государственной границы Украины.

"Несмотря на такие ограничения, мы все равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями", - говорится в заявлении.

Что происходит в Белгородской области

Сегодня, 4 июня, бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что заходят в пригород Шебекино (около 10 км от границы с Украиной).

Они показали видео боев, а в местных пабликах Белгородской области сообщали о взрывах и работе ПВО.

Позже "РДК" записало обращение и показало пленных солдат армии РФ. Повстанцы вызвали губернатора Белгородской области на переговоры.

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Российская Федерация Польша Белгородская область
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