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Минобороны о контрнаступлении: объявления не будет, планы любят тишину

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Воскресенье 04 июня 2023 12:50
Минобороны о контрнаступлении: объявления не будет, планы любят тишину Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала Маляр.

Контрнаступление украинских воинов

Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий Украины от российских оккупантов.

Сначала ожидалось, что контрнаступление состоится уже весной. В то же время предполагалось, что активные бои все же могут продолжиться летом. Как отмечал министр обороны Алексей Резников, ожидания могут быть переоценены в мире, поскольку союзники рассчитывают на следующий большой успех.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что танки должны обеспечить огневую мощь и силу наших защитников, а также сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении.

Между тем по словам президента Владимира Зеленского, наши воины уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

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