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Эрдоган объявил новое правительство Турции: кто занял важные для Украины должности

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Турция, Суббота 03 июня 2023 23:12
Эрдоган объявил новое правительство Турции: кто занял важные для Украины должности Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового кабинета министров в президентском дворце Чанкая,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что знает, какую большую ответственность на него возложили избиратели, и в связи с этим президент заверил, что будет неутомимо работать несмотря на трудности и препятствия.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом составе президентского кабинета. Вот новые министры Кабмина:

  • вице-президент: Джевдет Йылмаз;

  • министр юстиции: Йылмаз Тунч;

  • министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ;

  • министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан;

  • министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;

  • министр иностранных дел: Хакан Фидан;

  • министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;

  • министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак;

  • министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек;

  • министр внутренних дел: Али Ерликая;

  • министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;

  • министр национального образования: Юсуф Текин;

  • министр национальной обороны: Яшар Гюлер;

  • министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;

  • министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;

  • министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли;

  • министр торговли: Омер Болат;

  • министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.

Как повлияют изменения в Турции на Украину

Президент Турции сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновой сделке", благодаря которой Украина имеет возможность доставлять зерно в страны, которые в этом нуждаются.

Новые министры

Новым министром иностранных дел Турции, по решению Эрдогана, стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Известно, что он занимал должность с 2015 года.

Отметим, что 4 ноября 2022 года, Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени. Награду он получил за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире

Тем временем Яшар Гюлер стал новым министром обороны Турции. С 2018 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Зерновая сделка

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, обостренный вторжением России в Украину.

И даже несмотря на постоянные угрозы РФ выйти из сделки или прямые препятствия работе этого же соглашения, она до сих пор действует. В мае срок ее действия еще раз был продлен еще на два месяца.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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