Эрдоган объявил новое правительство Турции: кто занял важные для Украины должности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового кабинета министров в президентском дворце Чанкая,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что знает, какую большую ответственность на него возложили избиратели, и в связи с этим президент заверил, что будет неутомимо работать несмотря на трудности и препятствия.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом составе президентского кабинета. Вот новые министры Кабмина:
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вице-президент: Джевдет Йылмаз;
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министр юстиции: Йылмаз Тунч;
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министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ;
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министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан;
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министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;
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министр иностранных дел: Хакан Фидан;
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министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;
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министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак;
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министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек;
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министр внутренних дел: Али Ерликая;
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министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;
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министр национального образования: Юсуф Текин;
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министр национальной обороны: Яшар Гюлер;
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министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;
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министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;
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министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли;
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министр торговли: Омер Болат;
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министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.
Как повлияют изменения в Турции на Украину
Президент Турции сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновой сделке", благодаря которой Украина имеет возможность доставлять зерно в страны, которые в этом нуждаются.
Новые министры
Новым министром иностранных дел Турции, по решению Эрдогана, стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Известно, что он занимал должность с 2015 года.
Отметим, что 4 ноября 2022 года, Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени. Награду он получил за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире
Тем временем Яшар Гюлер стал новым министром обороны Турции. С 2018 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.
Зерновая сделка
В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, обостренный вторжением России в Украину.
И даже несмотря на постоянные угрозы РФ выйти из сделки или прямые препятствия работе этого же соглашения, она до сих пор действует. В мае срок ее действия еще раз был продлен еще на два месяца.
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