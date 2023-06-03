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Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области, - "РДК"

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Суббота 03 июня 2023 10:04
Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области, - "РДК" Фото: Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области (t.me/legionoffreedom)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает хаотично обстреливать Белгородскую область. Из-за угрозы для гражданского населения, Украина открыла для белгородцев гуманитарные коридоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери", - пишет "РДК",

Сегодня враг ударил артиллерией по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и других.

Также для проведения информационных операций россияне перебросили в регион подразделение "Ахмат". Вероятно в ближайшее время кадыровские "актеры", в привычной для них манере, поделятся постановочными видео.

"Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому все кому необходима помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей", - пишет пресс-служба легиона.

Как воспользоваться гуманитарным коридором?

Для эвакуации необходимо подойти к представителям легиона "Свобода России" или же "Русского добровольческого корпуса" с просьбой об убежище.

Рейд в Белгородскую область

1 июня "РБК" начал вторую фазу рейда в Белгородскую область. Воины ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

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